shaww (SHAWW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.16515 $ 0.16515 $ 0.16515 24J Rendah $ 0.165168 $ 0.165168 $ 0.165168 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.16515$ 0.16515 $ 0.16515 24J Tinggi $ 0.165168$ 0.165168 $ 0.165168 Sepanjang Masa $ 0.940336$ 0.940336 $ 0.940336 Harga Terendah $ 0.160186$ 0.160186 $ 0.160186 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -6.62% Perubahan Harga (7D) -6.62%

shaww (SHAWW) harga masa nyata ialah $0.165167. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHAWW didagangkan antara $ 0.16515 rendah dan $ 0.165168 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHAWW sepanjang masa ialah $ 0.940336, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.160186.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHAWW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -6.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

shaww (SHAWW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.32K$ 16.32K $ 16.32K Bekalan Peredaran 98.83K 98.83K 98.83K Jumlah Bekalan 98,825.467453 98,825.467453 98,825.467453

Had Pasaran semasa shaww ialah $ 16.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHAWW ialah 98.83K, dengan jumlah bekalan sebanyak 98825.467453. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.32K.