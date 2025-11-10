She Rises Harga Hari Ini

Harga langsung She Rises (AKA) hari ini ialah $ 0.0005979, dengan 4.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AKA kepada USD penukaran adalah $ 0.0005979 setiap AKA.

She Rises kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 597,884, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M AKA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AKA didagangkan antara $ 0.0005697 (rendah) dan $ 0.00059795 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.058342, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0004553.

Dalam prestasi jangka pendek, AKA dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan +0.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

She Rises (AKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 597.88K$ 597.88K $ 597.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 597.88K$ 597.88K $ 597.88K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

Had Pasaran semasa She Rises ialah $ 597.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AKA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993387.26. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 597.88K.