Sheep Wif Hat Harga Hari Ini

Harga langsung Sheep Wif Hat (SWIF) hari ini ialah $ 0.00021164, dengan 21.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SWIF kepada USD penukaran adalah $ 0.00021164 setiap SWIF.

Sheep Wif Hat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 185,029, dengan bekalan edaran sebanyak 873.40M SWIF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SWIF didagangkan antara $ 0.00016796 (rendah) dan $ 0.00021983 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03214702, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00016796.

Dalam prestasi jangka pendek, SWIF dipindahkan -1.07% dalam sejam terakhir dan -8.97% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sheep Wif Hat (SWIF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 185.03K$ 185.03K $ 185.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 185.03K$ 185.03K $ 185.03K Bekalan Peredaran 873.40M 873.40M 873.40M Jumlah Bekalan 873,400,143.560176 873,400,143.560176 873,400,143.560176

Had Pasaran semasa Sheep Wif Hat ialah $ 185.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWIF ialah 873.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 873400143.560176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 185.03K.