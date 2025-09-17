Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02965669$ 0.02965669 $ 0.02965669 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.75% Perubahan Harga (7D) -0.75%

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, MSHEESHA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MSHEESHA sepanjang masa ialah $ 0.02965669, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, MSHEESHA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.18K$ 40.18K $ 40.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.81K$ 93.81K $ 93.81K Bekalan Peredaran 383.45M 383.45M 383.45M Jumlah Bekalan 895,191,604.8 895,191,604.8 895,191,604.8

Had Pasaran semasa Sheesha Finance Polygon ialah $ 40.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MSHEESHA ialah 383.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 895191604.8. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.81K.