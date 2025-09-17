Shezmu (SHEZMU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.091059 24J Tinggi $ 0.093945 Sepanjang Masa $ 45.17 Harga Terendah $ 0.02345406 Perubahan Harga (1J) -0.78% Perubahan Harga (1D) +0.28% Perubahan Harga (7D) -5.34%

Shezmu (SHEZMU) harga masa nyata ialah $0.093208. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHEZMU didagangkan antara $ 0.091059 rendah dan $ 0.093945 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHEZMU sepanjang masa ialah $ 45.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02345406.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHEZMU telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, +0.28% dalam 24 jam dan -5.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shezmu (SHEZMU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 139.19K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.95K Bekalan Peredaran 1.49M Jumlah Bekalan 1,598,049.343293707

Had Pasaran semasa Shezmu ialah $ 139.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHEZMU ialah 1.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1598049.343293707. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.95K.