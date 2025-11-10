BursaDEX+
Harga Shib Original Vision langsung hari ini ialah 0 USD.SOV modal pasaran ialah 157,361 USD. Jejaki masa nyata SOV kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Maklumat Harga SOV

Apakah SOV

Laman Web Rasmi SOV

Tokenomik SOV

Ramalan Harga SOV

Shib Original Vision Logo

Shib Original Vision Harga (SOV)

Tidak tersenarai

1 SOV ke USD Harga Langsung:

--
----
+2.30%1D
USD
Shib Original Vision (SOV) Carta Harga Langsung
Shib Original Vision Harga Hari Ini

Harga langsung Shib Original Vision (SOV) hari ini ialah --, dengan 2.38% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOV kepada USD penukaran adalah -- setiap SOV.

Shib Original Vision kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 157,361, dengan bekalan edaran sebanyak 113.44T SOV. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOV didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SOV dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Shib Original Vision (SOV) Maklumat Pasaran

$ 157.36K
$ 157.36K$ 157.36K

--
----

$ 278.42K
$ 278.42K$ 278.42K

113.44T
113.44T 113.44T

200,706,133,340,071.0
200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Had Pasaran semasa Shib Original Vision ialah $ 157.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOV ialah 113.44T, dengan jumlah bekalan sebanyak 200706133340071.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 278.42K.

Shib Original Vision Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.38%

-10.02%

-10.02%

Shib Original Vision (SOV) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Shib Original Vision kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Shib Original Vision kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Shib Original Vision kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Shib Original Vision kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.38%
30 Hari$ 0-22.13%
60 Hari$ 0-53.65%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Shib Original Vision

Shib Original Vision (SOV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SOV pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Shib Original Vision (SOV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Shib Original Vision berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Shib Original Vision yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SOV ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Shib Original Vision Ramalan Harga.

Apakah itu Shib Original Vision (SOV)

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Shib Original Vision

Berapakah nilai 1 Shib Original Vision pada tahun 2030?
Jika Shib Original Vision berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Shib Original Vision berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:49:21 (UTC+8)

