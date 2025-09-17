Apakah itu Shiba Saga (SHIA)

At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.

Berapakah nilai Shiba Saga (SHIA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Shiba Saga (SHIA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

SHIA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Shiba Saga (SHIA)

Memahami tokenomik Shiba Saga (SHIA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Shiba Saga (SHIA) Berapakah nilai Shiba Saga (SHIA) hari ini? Harga langsung SHIA dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SHIA ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa SHIA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Shiba Saga? Had pasaran untuk SHIA ialah $ 159.80K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SHIA? Bekalan edaran SHIA ialah 280.08M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHIA? SHIA mencapai harga ATH sebanyak 0.785605 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHIA? SHIA melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan SHIA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHIAialah -- USD . Adakah SHIA akan naik lebih tinggi tahun ini? SHIA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHIAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

