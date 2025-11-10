ShibaCoin Harga Hari Ini

Harga langsung ShibaCoin (SHIC) hari ini ialah $ 0.00000988, dengan 1.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHIC kepada USD penukaran adalah $ 0.00000988 setiap SHIC.

ShibaCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 940,095, dengan bekalan edaran sebanyak 95.15B SHIC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHIC didagangkan antara $ 0.00000966 (rendah) dan $ 0.00001001 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00004218, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000902.

Dalam prestasi jangka pendek, SHIC dipindahkan -1.26% dalam sejam terakhir dan -10.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ShibaCoin (SHIC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 940.10K$ 940.10K $ 940.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 940.10K$ 940.10K $ 940.10K Bekalan Peredaran 95.15B 95.15B 95.15B Jumlah Bekalan 95,147,281,250.0 95,147,281,250.0 95,147,281,250.0

Had Pasaran semasa ShibaCoin ialah $ 940.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIC ialah 95.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 95147281250.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 940.10K.