Apakah itu ShibaPoconk (CONK)

ShibaPoCONK, popularly known as CONK, is a cryptoasset that took the Fantom Opera network by storm in early 2023 and is a uniquely innovative project that began as nothing more than a silly memecoin, but quickly garnered a passionate community of die-hard believers during its Liquidity Generation Event. During the longest bear market the cryptocurrency industry has ever experienced, CONK became a shining light that sparked a sense of hope and reassurance at a time when all of us were feeling nothing but fear and doubt. Before even having launched officially, ShibaPoCONK was met with such unwavering support from an entire community right from the get-go, which was a testament to CONK’s potential for growth and success. The people behind ShibaPoCONK are the community members themselves; CONKers. With no central authoritative entity, the CONK community is a diverse group of individuals from all over the world, united by their love for Web3 technology and its potential application in all aspects of business and life. With autonomy at its core, the CONK community take it upon themselves to drive the project forward, contributing their skills and expertise in developing the website, creating marketing materials, and even organising their own events. Their passion for the project is a reflection of what CONK fundamentally represents; a gold-standard in a decentralised, permissionless and self-sustaining way of life. ShibaPoCONK is for the culture, and for the people. From its humble beginnings as a DeFi token experiment, ShibaPoCONK has grown into a thriving community of Web3 enthusiasts. The project has set its sights on creating the CONK World, a virtual hub for Web3 professionals, artists, and creatives. Within the CONK world, $CONK tokens will continue to be used as a means of payment, and ShibaPoCONKs offical collection of NFTs will be used intrinsically at the forefront of every interaction within the CONK World, essentially serving as membership passes or tic

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

ShibaPoconk (CONK) Sumber Laman Web Rasmi

ShibaPoconk Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ShibaPoconk (CONK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ShibaPoconk (CONK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ShibaPoconk.

Semak ShibaPoconk ramalan harga sekarang!

CONK kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik ShibaPoconk (CONK)

Memahami tokenomik ShibaPoconk (CONK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CONK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ShibaPoconk (CONK) Berapakah nilai ShibaPoconk (CONK) hari ini? Harga langsung CONK dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa CONK ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa CONK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran ShibaPoconk? Had pasaran untuk CONK ialah $ 30.66K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran CONK? Bekalan edaran CONK ialah 1,000.00T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CONK? CONK mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CONK? CONK melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan CONK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CONKialah -- USD . Adakah CONK akan naik lebih tinggi tahun ini? CONK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CONKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

ShibaPoconk (CONK) Kemas Kini Industri Penting