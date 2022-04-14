Tokenomik ShibaPoconk (CONK)
ShibaPoconk (CONK) Maklumat
ShibaPoCONK, popularly known as CONK, is a cryptoasset that took the Fantom Opera network by storm in early 2023 and is a uniquely innovative project that began as nothing more than a silly memecoin, but quickly garnered a passionate community of die-hard believers during its Liquidity Generation Event.
During the longest bear market the cryptocurrency industry has ever experienced, CONK became a shining light that sparked a sense of hope and reassurance at a time when all of us were feeling nothing but fear and doubt. Before even having launched officially, ShibaPoCONK was met with such unwavering support from an entire community right from the get-go, which was a testament to CONK’s potential for growth and success.
The people behind ShibaPoCONK are the community members themselves; CONKers. With no central authoritative entity, the CONK community is a diverse group of individuals from all over the world, united by their love for Web3 technology and its potential application in all aspects of business and life.
With autonomy at its core, the CONK community take it upon themselves to drive the project forward, contributing their skills and expertise in developing the website, creating marketing materials, and even organising their own events. Their passion for the project is a reflection of what CONK fundamentally represents; a gold-standard in a decentralised, permissionless and self-sustaining way of life. ShibaPoCONK is for the culture, and for the people.
From its humble beginnings as a DeFi token experiment, ShibaPoCONK has grown into a thriving community of Web3 enthusiasts. The project has set its sights on creating the CONK World, a virtual hub for Web3 professionals, artists, and creatives. Within the CONK world, $CONK tokens will continue to be used as a means of payment, and ShibaPoCONKs offical collection of NFTs will be used intrinsically at the forefront of every interaction within the CONK World, essentially serving as membership passes or tic
ShibaPoconk (CONK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ShibaPoconk (CONK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik ShibaPoconk (CONK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik ShibaPoconk (CONK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CONK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CONK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CONK, terokai CONK harga langsung token!
