Shibavax (SHIBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00428638$ 0.00428638 $ 0.00428638 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +27.27% Perubahan Harga (7D) +27.27%

Shibavax (SHIBX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIBX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIBX sepanjang masa ialah $ 0.00428638, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIBX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +27.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shibavax (SHIBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 131.69K$ 131.69K $ 131.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.88K$ 135.88K $ 135.88K Bekalan Peredaran 9.69B 9.69B 9.69B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Shibavax ialah $ 131.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIBX ialah 9.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.88K.