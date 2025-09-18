Shibmas (SMAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.64% Perubahan Harga (7D) +11.63% Perubahan Harga (7D) +11.63%

Shibmas (SMAS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMAS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMAS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +11.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shibmas (SMAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Bekalan Peredaran 995.80M 995.80M 995.80M Jumlah Bekalan 995,798,277.54955 995,798,277.54955 995,798,277.54955

Had Pasaran semasa Shibmas ialah $ 7.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMAS ialah 995.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995798277.54955. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.51K.