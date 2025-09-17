Shibussy (SHIBUSSY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.33% Perubahan Harga (1D) -3.15% Perubahan Harga (7D) -8.70% Perubahan Harga (7D) -8.70%

Shibussy (SHIBUSSY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIBUSSY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIBUSSY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIBUSSY telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -3.15% dalam 24 jam dan -8.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shibussy (SHIBUSSY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 90.03K$ 90.03K $ 90.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 90.03K$ 90.03K $ 90.03K Bekalan Peredaran 45.00B 45.00B 45.00B Jumlah Bekalan 44,999,882,076.11169 44,999,882,076.11169 44,999,882,076.11169

Had Pasaran semasa Shibussy ialah $ 90.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIBUSSY ialah 45.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 44999882076.11169. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.03K.