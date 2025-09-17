Shido DEX (SHDX) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +18.72% Perubahan Harga (1D) +9.75% Perubahan Harga (7D) +90.69%

Shido DEX (SHDX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHDX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHDX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHDX telah berubah sebanyak +18.72% sejak sejam yang lalu, +9.75% dalam 24 jam dan +90.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shido DEX (SHDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 442.12K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.08M Bekalan Peredaran 4.11B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Shido DEX ialah $ 442.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHDX ialah 4.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.08M.