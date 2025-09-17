Shield protocol (SHIELD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04020816$ 0.04020816 $ 0.04020816 Harga Terendah $ 0.00372841$ 0.00372841 $ 0.00372841 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.53% Perubahan Harga (7D) +0.53%

Shield protocol (SHIELD) harga masa nyata ialah $0.00413094. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIELD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIELD sepanjang masa ialah $ 0.04020816, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00372841.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIELD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shield protocol (SHIELD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 100.57K$ 100.57K $ 100.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 206.55K$ 206.55K $ 206.55K Bekalan Peredaran 24.34M 24.34M 24.34M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Shield protocol ialah $ 100.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIELD ialah 24.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.55K.