Shih Tzu (SHIH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.70% Perubahan Harga (1D) +0.29% Perubahan Harga (7D) +7.63% Perubahan Harga (7D) +7.63%

Shih Tzu (SHIH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIH telah berubah sebanyak -0.70% sejak sejam yang lalu, +0.29% dalam 24 jam dan +7.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shih Tzu (SHIH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 114.53K$ 114.53K $ 114.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 114.53K$ 114.53K $ 114.53K Bekalan Peredaran 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Jumlah Bekalan 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Had Pasaran semasa Shih Tzu ialah $ 114.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIH ialah 1,000.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+15. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 114.53K.