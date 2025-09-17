Shikoku (SHIK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) -0.11% Perubahan Harga (7D) +2.53% Perubahan Harga (7D) +2.53%

Shikoku (SHIK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIK telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +2.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shikoku (SHIK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 945.92T 945.92T 945.92T Jumlah Bekalan 945,922,761,620,941.6 945,922,761,620,941.6 945,922,761,620,941.6

Had Pasaran semasa Shikoku ialah $ 1.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIK ialah 945.92T, dengan jumlah bekalan sebanyak 945922761620941.6. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.