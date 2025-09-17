Shill Bill (BILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00807939$ 0.00807939 $ 0.00807939 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) -3.15% Perubahan Harga (7D) -3.15%

Shill Bill (BILL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BILL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BILL sepanjang masa ialah $ 0.00807939, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BILL telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan -3.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shill Bill (BILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,908,768.000438 999,908,768.000438 999,908,768.000438

Had Pasaran semasa Shill Bill ialah $ 6.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BILL ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999908768.000438. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.54K.