Shiryo (SHIRYO-INU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) +4.16% Perubahan Harga (7D) -8.66% Perubahan Harga (7D) -8.66%

Shiryo (SHIRYO-INU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIRYO-INU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIRYO-INU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIRYO-INU telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, +4.16% dalam 24 jam dan -8.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shiryo (SHIRYO-INU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 215.29K$ 215.29K $ 215.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 228.28K$ 228.28K $ 228.28K Bekalan Peredaran 924,404.97T 924,404.97T 924,404.97T Jumlah Bekalan 9.80191996851203e+17 9.80191996851203e+17 9.80191996851203e+17

Had Pasaran semasa Shiryo ialah $ 215.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHIRYO-INU ialah 924,404.97T, dengan jumlah bekalan sebanyak 9.80191996851203e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 228.28K.