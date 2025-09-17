Shitcats (SHATS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) -0.77% Perubahan Harga (7D) +1.58% Perubahan Harga (7D) +1.58%

Shitcats (SHATS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHATS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHATS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHATS telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan +1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shitcats (SHATS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 175.76K$ 175.76K $ 175.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 272.31K$ 272.31K $ 272.31K Bekalan Peredaran 256.40T 256.40T 256.40T Jumlah Bekalan 397,250,920,500,004.5 397,250,920,500,004.5 397,250,920,500,004.5

Had Pasaran semasa Shitcats ialah $ 175.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHATS ialah 256.40T, dengan jumlah bekalan sebanyak 397250920500004.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 272.31K.