Shitzu (SHITZU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00217395 $ 0.00217395 $ 0.00217395 24J Rendah $ 0.00227898 $ 0.00227898 $ 0.00227898 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00217395$ 0.00217395 $ 0.00217395 24J Tinggi $ 0.00227898$ 0.00227898 $ 0.00227898 Sepanjang Masa $ 0.01005196$ 0.01005196 $ 0.01005196 Harga Terendah $ 0.00003458$ 0.00003458 $ 0.00003458 Perubahan Harga (1J) +0.29% Perubahan Harga (1D) +2.10% Perubahan Harga (7D) +2.94% Perubahan Harga (7D) +2.94%

Shitzu (SHITZU) harga masa nyata ialah $0.00224396. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHITZU didagangkan antara $ 0.00217395 rendah dan $ 0.00227898 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHITZU sepanjang masa ialah $ 0.01005196, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003458.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHITZU telah berubah sebanyak +0.29% sejak sejam yang lalu, +2.10% dalam 24 jam dan +2.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shitzu (SHITZU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 686.97K$ 686.97K $ 686.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 686.97K$ 686.97K $ 686.97K Bekalan Peredaran 306.24M 306.24M 306.24M Jumlah Bekalan 306,242,069.0 306,242,069.0 306,242,069.0

Had Pasaran semasa Shitzu ialah $ 686.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHITZU ialah 306.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 306242069.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 686.97K.