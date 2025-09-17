Shoe (SHOE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0016882$ 0.0016882 $ 0.0016882 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.11% Perubahan Harga (7D) +5.67% Perubahan Harga (7D) +5.67%

Shoe (SHOE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHOE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHOE sepanjang masa ialah $ 0.0016882, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHOE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.11% dalam 24 jam dan +5.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shoe (SHOE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,784.0 999,998,784.0 999,998,784.0

Had Pasaran semasa Shoe ialah $ 38.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHOE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998784.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.66K.