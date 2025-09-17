Shogun (SHOGUN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03602197 24J Tinggi $ 0.03814614 Sepanjang Masa $ 0.193414 Harga Terendah $ 0.01257557 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) -5.19% Perubahan Harga (7D) -22.65%

Shogun (SHOGUN) harga masa nyata ialah $0.03609797. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHOGUN didagangkan antara $ 0.03602197 rendah dan $ 0.03814614 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHOGUN sepanjang masa ialah $ 0.193414, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01257557.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHOGUN telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -5.19% dalam 24 jam dan -22.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shogun (SHOGUN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 758.06K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 758.06K Bekalan Peredaran 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Shogun ialah $ 758.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHOGUN ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 758.06K.