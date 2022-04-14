Tokenomik Shogun (SHOGUN)
Shogun (SHOGUN) Maklumat
The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps.
By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution.
Shogun (SHOGUN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Shogun (SHOGUN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Shogun (SHOGUN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Shogun (SHOGUN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SHOGUN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SHOGUN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SHOGUN, terokai SHOGUN harga langsung token!
SHOGUN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SHOGUN? Halaman ramalan harga SHOGUN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.