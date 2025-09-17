shoki Harga (SOK)
shoki (SOK) harga masa nyata ialah $0.00002022. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOK sepanjang masa ialah $ 0.00116162, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000965.
Dari segi prestasi jangka pendek, SOK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +11.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa shoki ialah $ 20.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOK ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999659566.754542. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.21K.
Pada hari ini, perubahan harga shoki kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga shoki kepada USD adalah $ +0.0000047273.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga shoki kepada USD adalah $ +0.0000069131.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga shoki kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ +0.0000047273
|+23.38%
|60 Hari
|$ +0.0000069131
|+34.19%
|90 Hari
|$ 0
|--
Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
