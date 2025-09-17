shoki (SOK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00116162$ 0.00116162 $ 0.00116162 Harga Terendah $ 0.00000965$ 0.00000965 $ 0.00000965 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +11.41% Perubahan Harga (7D) +11.41%

shoki (SOK) harga masa nyata ialah $0.00002022. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOK sepanjang masa ialah $ 0.00116162, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000965.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +11.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

shoki (SOK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.21K$ 20.21K $ 20.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.21K$ 20.21K $ 20.21K Bekalan Peredaran 999.66M 999.66M 999.66M Jumlah Bekalan 999,659,566.754542 999,659,566.754542 999,659,566.754542

Had Pasaran semasa shoki ialah $ 20.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOK ialah 999.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999659566.754542. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.21K.