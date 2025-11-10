Tokenomik Shong Inu (SHONG)
Shong Inu (SHONG) Maklumat
Welcome to the realm of SHONG INU, the Shaolin Dog, where ancient honor meets modern innovation. Embark on a journey with the legendary dog warrior, a master of stealth and wisdom, navigating the turbulent waters of the crypto world. He is here to eliminate other unnecessary memes in the crypto world like frogs, cats, and other retarded dogs, as he is about to usher in a new era. $SHONG isn’t just a token; it’s a symbol of resilience and the unwavering spirit of a true Shaolin. Join the community and harness the power of tradition fused with cutting-edge technology. Unleash your inner warrior and fight alongside $SHONG, the legendary and mystical Shaolin dog from the Far East.
Tokenomik Shong Inu (SHONG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Shong Inu (SHONG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SHONG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SHONG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SHONG, terokai SHONG harga langsung token!
SHONG Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SHONG? Halaman ramalan harga SHONG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
