Shork (SHORK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00199505$ 0.00199505 $ 0.00199505 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.58% Perubahan Harga (7D) +9.58%

Shork (SHORK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHORK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHORK sepanjang masa ialah $ 0.00199505, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHORK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shork (SHORK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Shork ialah $ 14.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHORK ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.59K.