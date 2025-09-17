Shr00m (SHR00M) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00310101$ 0.00310101 $ 0.00310101 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +30.19% Perubahan Harga (7D) +30.19%

Shr00m (SHR00M) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHR00M didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHR00M sepanjang masa ialah $ 0.00310101, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHR00M telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +30.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shr00m (SHR00M) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.95K$ 16.95K $ 16.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K Bekalan Peredaran 992.44M 992.44M 992.44M Jumlah Bekalan 999,750,137.052765 999,750,137.052765 999,750,137.052765

Had Pasaran semasa Shr00m ialah $ 16.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHR00M ialah 992.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999750137.052765. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.07K.