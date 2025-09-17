Shrapnel (SHRAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0035488 $ 0.0035488 $ 0.0035488 24J Rendah $ 0.00371196 $ 0.00371196 $ 0.00371196 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0035488$ 0.0035488 $ 0.0035488 24J Tinggi $ 0.00371196$ 0.00371196 $ 0.00371196 Sepanjang Masa $ 0.435265$ 0.435265 $ 0.435265 Harga Terendah $ 0.00316948$ 0.00316948 $ 0.00316948 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) +0.36% Perubahan Harga (7D) -1.20% Perubahan Harga (7D) -1.20%

Shrapnel (SHRAP) harga masa nyata ialah $0.00364627. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHRAP didagangkan antara $ 0.0035488 rendah dan $ 0.00371196 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHRAP sepanjang masa ialah $ 0.435265, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00316948.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHRAP telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, +0.36% dalam 24 jam dan -1.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shrapnel (SHRAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.65M$ 5.65M $ 5.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M Bekalan Peredaran 1.55B 1.55B 1.55B Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Shrapnel ialah $ 5.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHRAP ialah 1.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.95M.