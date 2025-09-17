Shroom (SHROOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04115127$ 0.04115127 $ 0.04115127 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -1.98% Perubahan Harga (7D) +6.32% Perubahan Harga (7D) +6.32%

Shroom (SHROOM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHROOM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHROOM sepanjang masa ialah $ 0.04115127, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHROOM telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -1.98% dalam 24 jam dan +6.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shroom (SHROOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 598.33K$ 598.33K $ 598.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 598.33K$ 598.33K $ 598.33K Bekalan Peredaran 1.42B 1.42B 1.42B Jumlah Bekalan 1,420,689,979.0 1,420,689,979.0 1,420,689,979.0

Had Pasaran semasa Shroom ialah $ 598.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHROOM ialah 1.42B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1420689979.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 598.33K.