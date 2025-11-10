Shrooms Strategy Harga Hari Ini

Harga langsung Shrooms Strategy (SHROOMSTR) hari ini ialah $ 0.00000762, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHROOMSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00000762 setiap SHROOMSTR.

Shrooms Strategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,262.94, dengan bekalan edaran sebanyak 953.73M SHROOMSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHROOMSTR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001335, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000745.

Dalam prestasi jangka pendek, SHROOMSTR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Shrooms Strategy (SHROOMSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Bekalan Peredaran 953.73M 953.73M 953.73M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Shrooms Strategy ialah $ 7.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHROOMSTR ialah 953.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.62K.