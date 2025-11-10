Shroomy Harga Hari Ini

Harga langsung Shroomy (SHROOMY) hari ini ialah $ 0.00262511, dengan 3.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHROOMY kepada USD penukaran adalah $ 0.00262511 setiap SHROOMY.

Shroomy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,443,557, dengan bekalan edaran sebanyak 927.91M SHROOMY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHROOMY didagangkan antara $ 0.00251472 (rendah) dan $ 0.00265587 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00580516, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SHROOMY dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan -9.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Shroomy (SHROOMY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Bekalan Peredaran 927.91M 927.91M 927.91M Jumlah Bekalan 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Had Pasaran semasa Shroomy ialah $ 2.44M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHROOMY ialah 927.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 927908200.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.44M.