Shrub ($SHRUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02318307$ 0.02318307 $ 0.02318307 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -1.20% Perubahan Harga (7D) +1.95% Perubahan Harga (7D) +1.95%

Shrub ($SHRUB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SHRUB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SHRUB sepanjang masa ialah $ 0.02318307, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SHRUB telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -1.20% dalam 24 jam dan +1.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shrub ($SHRUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 195.41K$ 195.41K $ 195.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 195.41K$ 195.41K $ 195.41K Bekalan Peredaran 999.41M 999.41M 999.41M Jumlah Bekalan 999,409,472.988789 999,409,472.988789 999,409,472.988789

Had Pasaran semasa Shrub ialah $ 195.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SHRUB ialah 999.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999409472.988789. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 195.41K.