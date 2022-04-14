Tokenomik Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

Lihat cerapan utama tentang Shrubius Maximus (SHRUBIUS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Maklumat

Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X.

The Legend of Shrubius Maximus

In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures.

He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.

Laman Web Rasmi:
https://shrubiusmaximus.com/

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Shrubius Maximus (SHRUBIUS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 20.85K
$ 20.85K$ 20.85K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 20.85K
$ 20.85K
$ 20.85K$ 20.85K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00102784
$ 0.00102784$ 0.00102784
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Shrubius Maximus (SHRUBIUS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Shrubius Maximus (SHRUBIUS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHRUBIUS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHRUBIUS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHRUBIUS, terokai SHRUBIUS harga langsung token!

SHRUBIUS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SHRUBIUS? Halaman ramalan harga SHRUBIUS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.