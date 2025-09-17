Apakah itu Shuffle (SHFL)

The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Shuffle (SHFL) Sumber Laman Web Rasmi

Shuffle Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Shuffle (SHFL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Shuffle (SHFL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shuffle.

Semak Shuffle ramalan harga sekarang!

SHFL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Shuffle (SHFL)

Memahami tokenomik Shuffle (SHFL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHFL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Shuffle (SHFL) Berapakah nilai Shuffle (SHFL) hari ini? Harga langsung SHFL dalam USD ialah 0.374823 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SHFL ke USD? $ 0.374823 . Lihat Harga semasa SHFL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Shuffle? Had pasaran untuk SHFL ialah $ 123.57M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SHFL? Bekalan edaran SHFL ialah 329.68M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHFL? SHFL mencapai harga ATH sebanyak 0.787524 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHFL? SHFL melihat harga ATL sebanyak 0.141225 USD . Berapakah jumlah dagangan SHFL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHFLialah -- USD . Adakah SHFL akan naik lebih tinggi tahun ini? SHFL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHFLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Shuffle (SHFL) Kemas Kini Industri Penting