SHUI CFX (SCFX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.206961 $ 0.206961 $ 0.206961 24J Rendah $ 0.211418 $ 0.211418 $ 0.211418 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.206961$ 0.206961 $ 0.206961 24J Tinggi $ 0.211418$ 0.211418 $ 0.211418 Sepanjang Masa $ 0.549073$ 0.549073 $ 0.549073 Harga Terendah $ 0.070333$ 0.070333 $ 0.070333 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.46% Perubahan Harga (7D) +4.47% Perubahan Harga (7D) +4.47%

SHUI CFX (SCFX) harga masa nyata ialah $0.20969. Sepanjang 24 jam yang lalu, SCFX didagangkan antara $ 0.206961 rendah dan $ 0.211418 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SCFX sepanjang masa ialah $ 0.549073, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.070333.

Dari segi prestasi jangka pendek, SCFX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.46% dalam 24 jam dan +4.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SHUI CFX (SCFX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Bekalan Peredaran 33.63M 33.63M 33.63M Jumlah Bekalan 33,632,114.39249481 33,632,114.39249481 33,632,114.39249481

Had Pasaran semasa SHUI CFX ialah $ 7.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCFX ialah 33.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 33632114.39249481. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.05M.