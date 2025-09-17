Shutter (SHU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00374006 $ 0.00374006 $ 0.00374006 24J Rendah $ 0.00440258 $ 0.00440258 $ 0.00440258 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00374006$ 0.00374006 $ 0.00374006 24J Tinggi $ 0.00440258$ 0.00440258 $ 0.00440258 Sepanjang Masa $ 6,712,329$ 6,712,329 $ 6,712,329 Harga Terendah $ 0.00353519$ 0.00353519 $ 0.00353519 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) -12.04% Perubahan Harga (7D) -2.38% Perubahan Harga (7D) -2.38%

Shutter (SHU) harga masa nyata ialah $0.00381801. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHU didagangkan antara $ 0.00374006 rendah dan $ 0.00440258 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHU sepanjang masa ialah $ 6,712,329, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00353519.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHU telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, -12.04% dalam 24 jam dan -2.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shutter (SHU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Bekalan Peredaran 360.24M 360.24M 360.24M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Shutter ialah $ 1.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHU ialah 360.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.82M.