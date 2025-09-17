Lagi Mengenai SHY

Maklumat Harga SHY

Laman Web Rasmi SHY

Tokenomik SHY

Ramalan Harga SHY

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Shytoshi Kusama Logo

Shytoshi Kusama Harga (SHY)

Tidak tersenarai

1 SHY ke USD Harga Langsung:

$0.00217176
$0.00217176$0.00217176
+2.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Shytoshi Kusama (SHY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:48:32 (UTC+8)

Shytoshi Kusama (SHY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00208532
$ 0.00208532$ 0.00208532
24J Rendah
$ 0.00224552
$ 0.00224552$ 0.00224552
24J Tinggi

$ 0.00208532
$ 0.00208532$ 0.00208532

$ 0.00224552
$ 0.00224552$ 0.00224552

$ 0.01461608
$ 0.01461608$ 0.01461608

$ 0.00164504
$ 0.00164504$ 0.00164504

-0.38%

+2.66%

+18.25%

+18.25%

Shytoshi Kusama (SHY) harga masa nyata ialah $0.00217176. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHY didagangkan antara $ 0.00208532 rendah dan $ 0.00224552 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHY sepanjang masa ialah $ 0.01461608, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00164504.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHY telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +2.66% dalam 24 jam dan +18.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shytoshi Kusama (SHY) Maklumat Pasaran

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

499.87M
499.87M 499.87M

499,870,618.537469
499,870,618.537469 499,870,618.537469

Had Pasaran semasa Shytoshi Kusama ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHY ialah 499.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499870618.537469. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.

Shytoshi Kusama (SHY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Shytoshi Kusama kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Shytoshi Kusama kepada USD adalah $ +0.0003444730.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Shytoshi Kusama kepada USD adalah $ -0.0008005302.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Shytoshi Kusama kepada USD adalah $ -0.001349485485593229.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.66%
30 Hari$ +0.0003444730+15.86%
60 Hari$ -0.0008005302-36.86%
90 Hari$ -0.001349485485593229-38.32%

Apakah itu Shytoshi Kusama (SHY)

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Shytoshi Kusama (SHY) Sumber

Laman Web Rasmi

Shytoshi Kusama Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Shytoshi Kusama (SHY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Shytoshi Kusama (SHY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shytoshi Kusama.

Semak Shytoshi Kusama ramalan harga sekarang!

SHY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Shytoshi Kusama (SHY)

Memahami tokenomik Shytoshi Kusama (SHY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Shytoshi Kusama (SHY)

Berapakah nilai Shytoshi Kusama (SHY) hari ini?
Harga langsung SHY dalam USD ialah 0.00217176 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SHY ke USD?
Harga semasa SHY ke USD ialah $ 0.00217176. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Shytoshi Kusama?
Had pasaran untuk SHY ialah $ 1.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SHY?
Bekalan edaran SHY ialah 499.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHY?
SHY mencapai harga ATH sebanyak 0.01461608 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHY?
SHY melihat harga ATL sebanyak 0.00164504 USD.
Berapakah jumlah dagangan SHY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHYialah -- USD.
Adakah SHY akan naik lebih tinggi tahun ini?
SHY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:48:32 (UTC+8)

Shytoshi Kusama (SHY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.