Shytoshi Kusama (SHY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00208532 $ 0.00208532 $ 0.00208532 24J Rendah $ 0.00224552 $ 0.00224552 $ 0.00224552 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00208532$ 0.00208532 $ 0.00208532 24J Tinggi $ 0.00224552$ 0.00224552 $ 0.00224552 Sepanjang Masa $ 0.01461608$ 0.01461608 $ 0.01461608 Harga Terendah $ 0.00164504$ 0.00164504 $ 0.00164504 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +2.66% Perubahan Harga (7D) +18.25% Perubahan Harga (7D) +18.25%

Shytoshi Kusama (SHY) harga masa nyata ialah $0.00217176. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHY didagangkan antara $ 0.00208532 rendah dan $ 0.00224552 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHY sepanjang masa ialah $ 0.01461608, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00164504.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHY telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +2.66% dalam 24 jam dan +18.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shytoshi Kusama (SHY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 499.87M 499.87M 499.87M Jumlah Bekalan 499,870,618.537469 499,870,618.537469 499,870,618.537469

Had Pasaran semasa Shytoshi Kusama ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHY ialah 499.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499870618.537469. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.