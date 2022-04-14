Tokenomik Shytoshi Kusama (SHY)

Lihat cerapan utama tentang Shytoshi Kusama (SHY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Shytoshi Kusama (SHY) Maklumat

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu.

Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token.

Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces.

The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Laman Web Rasmi:
https://shycoincto.com/

Shytoshi Kusama (SHY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Shytoshi Kusama (SHY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.28M
$ 1.28M
Jumlah Bekalan:
$ 499.87M
$ 499.87M
Bekalan Edaran:
$ 499.87M
$ 499.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.28M
$ 1.28M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01461608
$ 0.01461608
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00164504
$ 0.00164504
Harga Semasa:
$ 0.0025663
$ 0.0025663

Tokenomik Shytoshi Kusama (SHY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Shytoshi Kusama (SHY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHY, terokai SHY harga langsung token!

SHY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SHY? Halaman ramalan harga SHY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.