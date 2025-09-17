Sibert (SIBERT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00239953 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.69% Perubahan Harga (7D) +12.42%

Sibert (SIBERT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIBERT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIBERT sepanjang masa ialah $ 0.00239953, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIBERT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.69% dalam 24 jam dan +12.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sibert (SIBERT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.83K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.83K Bekalan Peredaran 959.17M Jumlah Bekalan 959,169,825.360193

Had Pasaran semasa Sibert ialah $ 16.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIBERT ialah 959.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 959169825.360193. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.83K.