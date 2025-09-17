sidelined (SIDELINED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00014972 24J Tinggi $ 0.00015928 Sepanjang Masa $ 0.0007199 Harga Terendah $ 0.00007366 Perubahan Harga (1J) +0.69% Perubahan Harga (1D) +2.14% Perubahan Harga (7D) -17.44%

sidelined (SIDELINED) harga masa nyata ialah $0.0001595. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIDELINED didagangkan antara $ 0.00014972 rendah dan $ 0.00015928 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIDELINED sepanjang masa ialah $ 0.0007199, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007366.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIDELINED telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, +2.14% dalam 24 jam dan -17.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sidelined (SIDELINED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.40K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.40K Bekalan Peredaran 999.36M Jumlah Bekalan 999,362,783.920755

Had Pasaran semasa sidelined ialah $ 159.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIDELINED ialah 999.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999362783.920755. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.40K.