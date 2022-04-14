Tokenomik sidelined (SIDELINED)

Lihat cerapan utama tentang sidelined (SIDELINED), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

sidelined (SIDELINED) Maklumat

sold the bottom anon?

Okay, just one final capitulation… it’s going to zero anyway.” You hit the sell button, fully convinced it’s over. The next day, it 10x’s. “Sold the bottom, anon?” echoes in your head as you stare at the green candles. The cycle is familiar: the normal brain buys the dip, the glowing brain holds through it, the expanding brain sells to avoid further losses. But the ascended brain? It sells the exact bottom—right before the moon mission begins. Sidelined isn’t about winning trades; it’s about embracing the art of missing them entirely. It’s for those who mastered the timing... in the worst possible way.

Laman Web Rasmi:
https://pump.fun/coin/7JcJLMzqaZNrtc3E2YCp7L1txL2kkYHv5soRTsU4pump

sidelined (SIDELINED) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk sidelined (SIDELINED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 150.20K
Jumlah Bekalan:
$ 999.36M
Bekalan Edaran:
$ 999.36M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 150.20K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0001503
Tokenomik sidelined (SIDELINED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik sidelined (SIDELINED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SIDELINED yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SIDELINED yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SIDELINED, terokai SIDELINED harga langsung token!

SIDELINED Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SIDELINED? Halaman ramalan harga SIDELINED kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

