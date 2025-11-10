BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Sideliner Coin langsung hari ini ialah 0.00000705 USD.SIDELINER modal pasaran ialah 7,030.91 USD. Jejaki masa nyata SIDELINER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Sideliner Coin langsung hari ini ialah 0.00000705 USD.SIDELINER modal pasaran ialah 7,030.91 USD. Jejaki masa nyata SIDELINER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SIDELINER

Maklumat Harga SIDELINER

Apakah SIDELINER

Laman Web Rasmi SIDELINER

Tokenomik SIDELINER

Ramalan Harga SIDELINER

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Sideliner Coin Logo

Sideliner Coin Harga (SIDELINER)

Tidak tersenarai

1 SIDELINER ke USD Harga Langsung:

--
----
+6.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Sideliner Coin (SIDELINER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:38:36 (UTC+8)

Sideliner Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Sideliner Coin (SIDELINER) hari ini ialah $ 0.00000705, dengan 5.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SIDELINER kepada USD penukaran adalah $ 0.00000705 setiap SIDELINER.

Sideliner Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,030.91, dengan bekalan edaran sebanyak 997.82M SIDELINER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SIDELINER didagangkan antara $ 0.00000663 (rendah) dan $ 0.00000708 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00084793, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000631.

Dalam prestasi jangka pendek, SIDELINER dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -8.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sideliner Coin (SIDELINER) Maklumat Pasaran

$ 7.03K
$ 7.03K$ 7.03K

--
----

$ 7.03K
$ 7.03K$ 7.03K

997.82M
997.82M 997.82M

997,820,244.030721
997,820,244.030721 997,820,244.030721

Had Pasaran semasa Sideliner Coin ialah $ 7.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIDELINER ialah 997.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997820244.030721. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.03K.

Sideliner Coin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000663
$ 0.00000663$ 0.00000663
24J Rendah
$ 0.00000708
$ 0.00000708$ 0.00000708
24J Tinggi

$ 0.00000663
$ 0.00000663$ 0.00000663

$ 0.00000708
$ 0.00000708$ 0.00000708

$ 0.00084793
$ 0.00084793$ 0.00084793

$ 0.00000631
$ 0.00000631$ 0.00000631

+0.00%

+5.69%

-8.23%

-8.23%

Sideliner Coin (SIDELINER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sideliner Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sideliner Coin kepada USD adalah $ -0.0000022075.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sideliner Coin kepada USD adalah $ -0.0000028367.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sideliner Coin kepada USD adalah $ -0.000005649434145023434.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+5.69%
30 Hari$ -0.0000022075-31.31%
60 Hari$ -0.0000028367-40.23%
90 Hari$ -0.000005649434145023434-44.48%

Ramalan Harga untuk Sideliner Coin

Sideliner Coin (SIDELINER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SIDELINER pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Sideliner Coin (SIDELINER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sideliner Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Sideliner Coin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SIDELINER ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Sideliner Coin Ramalan Harga.

Apakah itu Sideliner Coin (SIDELINER)

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Sideliner Coin (SIDELINER) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sideliner Coin

Berapakah nilai 1 Sideliner Coin pada tahun 2030?
Jika Sideliner Coin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Sideliner Coin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:38:36 (UTC+8)

Sideliner Coin (SIDELINER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Sideliner Coin

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04439
$0.04439$0.04439

+121.95%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1087
$0.1087$0.1087

+14.42%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000399
$0.00000000000399$0.00000000000399

+69.06%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003800
$0.000003800$0.000003800

+46.15%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013129
$0.013129$0.013129

+29.68%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001800
$0.0000001800$0.0000001800

+38.46%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1087
$0.1087$0.1087

+14.42%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.