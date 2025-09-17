Sifchain (EROWAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +1.25% Perubahan Harga (7D) -1.58% Perubahan Harga (7D) -1.58%

Sifchain (EROWAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, EROWAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi EROWAN sepanjang masa ialah $ 1.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, EROWAN telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +1.25% dalam 24 jam dan -1.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sifchain (EROWAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.31K$ 55.31K $ 55.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.39K$ 55.39K $ 55.39K Bekalan Peredaran 30.31B 30.31B 30.31B Jumlah Bekalan 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061

Had Pasaran semasa Sifchain ialah $ 55.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EROWAN ialah 30.31B, dengan jumlah bekalan sebanyak 30360873053.5061. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.39K.