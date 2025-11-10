Sigma Boy Harga Hari Ini

Harga langsung Sigma Boy (SIGMABOY) hari ini ialah $ 0.00000718, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SIGMABOY kepada USD penukaran adalah $ 0.00000718 setiap SIGMABOY.

Sigma Boy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,176.97, dengan bekalan edaran sebanyak 999.28M SIGMABOY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SIGMABOY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00089861, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000658.

Dalam prestasi jangka pendek, SIGMABOY dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -13.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sigma Boy (SIGMABOY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Bekalan Peredaran 999.28M 999.28M 999.28M Jumlah Bekalan 999,275,595.079334 999,275,595.079334 999,275,595.079334

Had Pasaran semasa Sigma Boy ialah $ 7.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIGMABOY ialah 999.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999275595.079334. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.18K.