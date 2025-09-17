Signata (SATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02486116 24J Tinggi $ 0.02587237 Sepanjang Masa $ 0.730327 Harga Terendah $ 0.00178073 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +2.85% Perubahan Harga (7D) +511.88%

Signata (SATA) harga masa nyata ialah $0.02582651. Sepanjang 24 jam yang lalu, SATA didagangkan antara $ 0.02486116 rendah dan $ 0.02587237 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SATA sepanjang masa ialah $ 0.730327, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00178073.

Dari segi prestasi jangka pendek, SATA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +2.85% dalam 24 jam dan +511.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Signata (SATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 508.89K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.58M Bekalan Peredaran 19.70M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Signata ialah $ 508.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SATA ialah 19.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.58M.