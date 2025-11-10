Signet Harga Hari Ini

Harga langsung Signet (SIGNET) hari ini ialah $ 0.07325, dengan 9.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SIGNET kepada USD penukaran adalah $ 0.07325 setiap SIGNET.

Signet kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 30,642, dengan bekalan edaran sebanyak 416.96K SIGNET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SIGNET didagangkan antara $ 0.066342 (rendah) dan $ 0.073491 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.148946, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.061285.

Dalam prestasi jangka pendek, SIGNET dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan -11.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Signet (SIGNET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Bekalan Peredaran 416.96K 416.96K 416.96K Jumlah Bekalan 416,957.724397197 416,957.724397197 416,957.724397197

