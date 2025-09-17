Signum (SIGNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.121937$ 0.121937 $ 0.121937 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) +0.77% Perubahan Harga (7D) +0.31% Perubahan Harga (7D) +0.31%

Signum (SIGNA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIGNA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIGNA sepanjang masa ialah $ 0.121937, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIGNA telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +0.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Signum (SIGNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Bekalan Peredaran 2.18B 2.18B 2.18B Jumlah Bekalan 2,184,905,021.631298 2,184,905,021.631298 2,184,905,021.631298

Had Pasaran semasa Signum ialah $ 1.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIGNA ialah 2.18B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2184905021.631298. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.96M.