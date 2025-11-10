Silensio Harga Hari Ini

Harga langsung Silensio (SILEN) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SILEN kepada USD penukaran adalah -- setiap SILEN.

Silensio kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,600.44, dengan bekalan edaran sebanyak 926.66M SILEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SILEN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00154914, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SILEN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Silensio (SILEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.36K$ 10.36K $ 10.36K Bekalan Peredaran 926.66M 926.66M 926.66M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Silensio ialah $ 9.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SILEN ialah 926.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.36K.