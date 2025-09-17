Silent Pass (SP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.97% Perubahan Harga (7D) +1.97%

Silent Pass (SP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SP telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Silent Pass (SP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 60.72K$ 60.72K $ 60.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 67.48K$ 67.48K $ 67.48K Bekalan Peredaran 899.81M 899.81M 899.81M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Silent Pass ialah $ 60.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SP ialah 899.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.48K.