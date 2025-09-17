Lagi Mengenai SP

Silent Pass Harga (SP)

Tidak tersenarai

1 SP ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
Silent Pass (SP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:27:18 (UTC+8)

Silent Pass (SP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

--

+1.97%

+1.97%

Silent Pass (SP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SP telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Silent Pass (SP) Maklumat Pasaran

$ 60.72K
$ 60.72K$ 60.72K

--
----

$ 67.48K
$ 67.48K$ 67.48K

899.81M
899.81M 899.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Silent Pass ialah $ 60.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SP ialah 899.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.48K.

Silent Pass (SP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Silent Pass kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Silent Pass kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Silent Pass kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Silent Pass kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+8.64%
60 Hari$ 0-13.86%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Silent Pass (SP)

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

Tokenomik Silent Pass (SP)

Memahami tokenomik Silent Pass (SP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Silent Pass (SP)

Berapakah nilai Silent Pass (SP) hari ini?
Harga langsung SP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SP ke USD?
Harga semasa SP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Silent Pass?
Had pasaran untuk SP ialah $ 60.72K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SP?
Bekalan edaran SP ialah 899.81M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SP?
SP mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SP?
SP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SPialah -- USD.
Adakah SP akan naik lebih tinggi tahun ini?
SP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:27:18 (UTC+8)

